Un triplé de Lennart Mertens donne les trois points à Deinze face à Lierse

Deinze a largement dominé le Lierse (4-0) sur son terrain vendredi lors de la 18e journée de Challenger Pro League. Un triplé de Lennart Mertens a permis à l'équipe de Flandre Orientale de s'imposer et de monter sur le podium, troisième à égalité de points (32) avec le deuxième, Zulte Waregem.

Sur une pelouse encore légèrement enneigée, Mertens a ouvert le score après 31 minutes de jeu. Après un travail de son équipe sur la gauche, l'attaquant a éliminé son défenseur sur son contrôle dans le petit rectangle et a ensuite poussé le ballon orange au fond des filets. Mertens a inscrit un deuxième but au retour des vestiaires (46e). Trouvé seul sur un dégagement de Denys Prychynenko, il a exécuté une belle reprise de volée en se retournant dans la demi-lune. Le joueur passé par le Club NXT s'est ensuite offert un triplé (74e), poussant le ballon dans la cage adverse après un cafouillage dans le rectangle à la suite d'un coup-franc offensif. Nicolas Mercier a inscrit le dernier but des siens en fin de match, seul à la réception d'un centre de Gaetan Hendrickx (87e).

Au classement, Deinze double Dender et prend la troisième place avec 32 points. Le Beerschot domine le championnat avec 33 points. Le Lierse est 12e avec 18 points, quatre de plus que le premier relégable, Seraing.