Une centaine d'agriculteurs mènent une action en marge d'un match de foot à Saint-Trond

"Pour nous, la coupe est pleine. Nous avons un problème avec la politique européenne, tout comme dans les pays voisins", souligne Lotte Arkens de l'association d'agriculteurs Groene Kring Limburg. "On nous impose règle sur règle et elles deviennent intenables au point que nous ne savons même plus quelle règle est encore d'application."

Les agriculteurs sont arrivés au rond-point de Saint-Trond vers 12 heures, où une vingtaine de tracteurs se sont garés devant le stade de football, tandis que les autres ont été détournés vers une route secondaire. Leur objectif n'est toutefois pas de perturber la tenue du match, ont-ils précisé.