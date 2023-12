Une Coupe du monde avec 32 clubs aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025

Cette nouvelle compétition qui s'ajoute à un calendrier déjà surchargé est prévue pour être organisée tous les quatre ans et veut rassembler les clubs des six Confédérations: 12 pour l'Europe (UEFA), 6 pour l'Amérique du Sud (Conmebol), 4 pour l'Asie (AFC), 4 pour l'Arifque (CAF), 4 pour la zone Concacaf et un pour l'OFC, la Confédération de l'Océanie ainsi qu'un club du pays hôte.

Durant les quatre années qui précèdent cette Coupe du monde, les vainqueurs de la principale compétition continentale dans cinq des six Confédérations sont automatiquement qualifiés. L'OFC fait figure d'exception, puisque il n'a qu'un représentant, désigné alors sur base des résultats des vainqueurs de sa compétition majeure sur les quatre ans.