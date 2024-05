Une liste de 27 avec Kroos, Müller et Undav mais sans Hummels ni Goretzka pour l'Allemagne

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a dévoilé jeudi une liste de 27 joueurs pour l'Euro 2024 de football, qui se déroulera à partir du 14 juin en Allemagne. Mats Hummels, Julian Brandt (Dortmund), Leon Goretzka et le blessé Serge Gnabry (Bayern) n'en font pas partie, tandis que Toni Kroos (Real Madrid) et Thomas Müller (Bayern) ont été appelés pour représenter leur pays. L'ancien Unioniste Deniz Undav (Stuttgart) est également convoqué.

Julian Nagelsmann n'a effectué que peu de changements par rapport à la sélection qu'il avait désignée pour les matchs amicaux de mars remportés en France (0-2) et face aux Pays-Bas (2-1). Parmi les latéraux, Nico Schlotterbeck (Dortmund) réintègre le groupe en lieu et place de Jan-Niklas Beste (Heidenheim), et le gardien Alexander Nübel (Stuttgart) remplace Bernd Leno (Fulham) chez les gardiens.

Leroy Sané (Bayern Munich) revient dans la sélection après avoir été absent pour cause de blessure. Nagelsmann devra cependant évincer l'un de ses 27 joueurs au moment de rendre sa sélection définitive. Les sélectionneurs doivent déposer une liste de 23 à 26 joueurs pour le 7 juin prochain auprès de l'UEFA.