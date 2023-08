Une lutte à plusieurs pour le titre en Liga, qui débute vendredi

Le format du championnat reste similaire à celui de l'année dernière, avec 20 équipes qui s'affronteront au cours de 38 journées. Pour la nouvelle saison, trois équipes ont rejoint l'élite footballistique espagnole: Grenade, Las Palmas et le Deportivo Alaves. Le Real Valladolid, l'Espanyol de Barcelone et Elche avaient été les équipes reléguées lors de la défunte saison.

Certaines équipes auront à cœur de se racheter après une mauvaise saison. Le FC Séville, après sa douzième place l'an passé, voudra se mêler à la lutte européenne. L'Athletic Bilbao, qui manqua de justesse une place européenne avec sa 8e place la saison dernière voudra aussi glâner une place européenne.

La première journée débutera vendredi avec deux rencontres: Almeria-Rayo Vallecano (19h00) et FC Séville-Valence (22h00). Samedi, la Real Sociedad accueillera Gérone (17h) avant que Majorque se rende chez les promus de Las Palmas (19h30). Le premier choc de cette saison aura lieu samedi à 21h30 et opposera l'Athletic Bilbao au Real de Madrid, qui devra faire sans Thibaut Courtois, absent pendant de longs mois. Le Celta Vigo ouvrira sa saison face à Osasuna dimanche à 17h00 avant un premier choc pour les places européennes entre Villarreal et le Betis Seville à 19h30. Le FC Barcelone commencera sa saison à Getafe, dimanche à 21h30. Deux matches seront également au programme lundi: Cadiz-Alaves (19h30) et Atlético de Madrid-Granada (21h30).