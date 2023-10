Une minute de silence dans les stades pour les victimes de terrorisme et de guerre

Les matches de football de Ligue 1 et de Ligue 2 en France cette fin de semaine seront précédés d'une minute de silence en hommage aux victimes des attentats en Europe et du conflit entre Israël et le Hamas, a annoncé mercredi la Ligue de football professionnel (LFP) française.

"Avant le coup d'envoi" des rencontres de la 9e journée de L1 et de la 11e journée de L2, "une minute de recueillement sera observée en hommage à Dominique Bernard, professeur de français poignardé à mort vendredi 13 octobre au lycée Gambetta-Carnot, à Arras, aux deux supporters suédois venus assister au match de qualification pour l'Euro 2024 entre la Belgique et la Suède et assassinés par un terroriste à Bruxelles, mardi 16 octobre, ainsi qu'en hommage aux multiples victimes des dramatiques évènements survenus récemment en Israël" et dans les territoires palestiniens, écrit la Ligue dans un communiqué.

Une explosion ayant fait mardi soir des centaines de victimes dans l'enceinte d'un hôpital de Gaza, pour laquelle Israël et Palestiniens se rejettent la responsabilité, est venue s'ajouter aux milliers de morts de cette guerre déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.