Une peine de prison requise contre des supporters du Beerschot pour des chants antisémites

Le ministère public a requis mardi une peine de prison d'un an et une amende de 800 euros à l'encontre de deux membres des ultras supporters du club de football de Beerschot, poursuivis pour des chants antisémites. Les prévenus contestent les faits.

La vidéo a été publiée sur un compte Instagram et partagée en masse. "La cellule de football de la police a pu identifier les suspects S. L. et V. V. en train de participer aux chants. Ils appartiennent au groupe de supporters VAK 1 et sont membres des ultras de Beerschot", a expliqué le procureur.

Le 27 décembre 2021, Beerschot disputait un match contre Anderlecht, sans public. Les supporters du Beerschot s'étaient rassemblés près du café Stadion dans le quartier du Kiel, à Anvers, pour suivre la rencontre. L'un deux en a filmé plusieurs en train d'entonner des chants antisémites et d'effectuer le salut hitlérien.

S. L. avait raconté à la police qu'il était saoul et qu'il ne se rappelait pas de grand-chose. Il a indiqué que les chants étaient destinés aux supporters anversois et non aux juifs. V. V. travaillait dans le café, mais nie apparaître sur les images.

Les deux prévenus se présentent pour l'infraction de la loi antiraciste et celle sur le négationnisme. La défense a trouvé qu'il n'y avait pas de preuves solides et plaide l'acquittement. "Nous avons l'impression qu'ils sont visés parce qu'ils sont membres de VAK 1. Ils trouvent également ces chants condamnables et s'en distancient."

Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances Unia s'est constitué partie civile et exige 500 euros de dommages et intérêts.