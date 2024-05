Une revanche pour la Fiorentina, première finale européenne pour l'Olympiakos

La Fiorentina et l'Olympiakos s'affronteront mercredi à 21h00 à Athènes, en finale de la Conference League. Pour les Italiens, il s'agira d'une revanche après la défaite au même stade de la compétition face à West Ham, la saison dernière. Les Grecs, quant à eux, disputeront pour la première fois de leur histoire le trophée d'une Coupe d'Europe.

Tombeur de Genk au 3e tour préliminaire de l'Europa League, l'Olympiakos a été reversé en Conference League après avoir terminé 3e de sa poule derrière West Ham et Fribourg. Ayant sorti Ferencvaros en barrages et le Maccabi Tel Aviv en 8e de finale, les Grecs ont ensuite sorti deux favoris: Fenerbahçe en quarts de finale et Aston Villa en demi.

L'Olympiakos aura l'honneur de disputer sa première finale européenne dans son pays, mais dans le stade de son rival athénien, l'AEK. Le stade Agia Sofia, théâtre du duel face à la Fiorentina, se trouve à moins de 15 kilomètres de l'antre du Pirée, le stade Karaïskakis.