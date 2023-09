"Une soirée difficile" pour l'Antwerp et un Toby Alderweireld néanmoins rassurant

Le gardien de l'Antwerp, Jean Butez, n'était pas particulièrement abattu non plus. "Il y a quelques classes d'écart entre le FC Barcelone et nous, et cela s'est vu", a-t-il avoué. "Avec cette intensité et cette qualité, le match passe assez rapidement."

Les champions de Belgique n'ont pas voulu trahir leurs principes malgré leur déroute. "À la mi-temps, le coach nous a dit de continuer à essayer de jouer, repartir de derrière et faire ce que l'on sait faire. Mais c'est compliqué, car les têtes sont baissées au repos. Il fallait remonter la pente."

Comme Alderweireld, Butez évoque l'apprentissage. "Mais il faut tout faire pour engranger des points dans cette compétition. Et puis, vite récupérer d'ici samedi car notre compétition majeure, c'est le championnat." L'Antwerp recevra le RWDM à 20h45 pour la 8e journée de Jupiler Pro League.