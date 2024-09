Une victoire "spéciale" pour Vincent Kompany après le succès 9-2 du Bayern Munich

"Neuf buts c'est extraordinaire mais pour nous, ce sont les trois points qui sont importants ce soir. C'est spécial de gagner de cette façon. Nous avons encaissé deux buts mais derrière on en plante neuf grâce au collectif de cette équipe", a commenté Kompany en conférence de presse après la rencontre.

Avec un quadruplé d'Harry Kane, un doublé de Michael Olise et des buts de Raphaël Guerreiro, Leroy Sané et Leon Goretzka, le Bayern est la première équipe à mettre neuf buts dans un match de C1.

Critiqué à son arrivée au Bayern, Kompany répond désormais sur le terrain : "J'adore travailler avec mes joueurs, j'essaye d'améliorer l'équipe et de m'améliorer tout simplement. Et pour répondre à certaines critiques, je dirais qu'il ne faut pas les écouter. Voulez-vous vraiment arrêter de croire en vous à cause de ces personnes ? Je ne fais pas attention aux critiques qui sont en ligne."

Avec cette victoire étincelante, le Bayern est provisoirement en tête du classement de la phase de ligue et pourrait le rester grâce à la différence de buts (+7) : "Être leader du classement après un match, c'est bien mais c'est loin d'être important maintenant. Il reste encore d'autres matchs".

Auteur d'un quadruplé, Harry Kane compte désormais sept buts en deux matchs : "Il fait partie de ces joueurs qui n'ont pas besoin de motivation extérieure. C'est plus facile pour moi en tant qu'entraîneur, c'est un leader naturel".

Le Bayern affrontera Aston Villa à l'extérieur lors de la deuxième journée, le mercredi 2 octobre.