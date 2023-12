Urawa écarte Leon et se qualifie pour les demi-finales face à Manchester City

Les champions d'Asie l'ont emporté grâce à un but du Néerlandais Alex Schalk à un peu plus de dix minutes du terme (78e, 1-0) face aux champions d'Amérique du Nord et Centrale, réduits à dix en fin de match après l'exclusion de William Tesillo (84e). Urawa défiera donc Manchester City, vainqueur de la Ligue des Champions, mardi en demi-finale.

Vendredi à 19h00 heure belge, les Égyptiens d'Al-Ahly, champions d'Afrique, affronteront les Saoudiens d'Al-Ittihad, invités en tant que champion du pays-hôte. Le vainqueur de ce match rencontrera les Brésiliens de Fluminense, champions d'Amérique du Sud, en demi-finale lundi. Au premier tour, Al-Ittihad était venu à bout des Néo-Zélandais d'Auckland grâce notamment à des buts des Français N'Golo Kanté et Karim Benzema (3-0).