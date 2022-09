Vainqueur à Brentford, Arsenal reste en tête

(Belga) Grâce à sa large victoire 0-3 à Brentford dimanche lors de la 8e journée de la Premier League, Arsenal a repris la première place du classement à Manchester City. Les Gunners comptent 18 points, un de plus que City (2e) et Tottenham (3e). Les trois équipes ont disputé sept rencontres.

A Arsenal, Albert Sambi Lokonga est monté au jeu (78e) alors que le score était acquis. William Saliba (17e), Gabriel Jesus (28e) et Fabio Vieira (49e) avaient mis les Gunners à l'aise. En France, l'AS Monaco est allé s'imposer 0-3 à Reims, réduit à dix suite à l'expulsion de Bradley Locko (22e) dans le cadre de la 8e journée. Les joueurs de Philippe Clement ont profité des circonstances favorables grâce à des buts d'Aleksandr Golovin (46e), Takumi Minamino (87e) et Wissam Ben Yedder (89e). Chez les Rémois, Maxime Busi, averti à la 14e, a été remplacé à la 54e. Du côté de l'équipe du Rocher, Eliot Matazo a été titularisé pour la première fois en Ligue 1 et a été remplacé au repos après avoiraussi reçu une carte jaune (42e). Les Assémistes sont provisoirement 5e (14 points) après cette troisième victoire consécutive en championnat. Reims (6 points) occupe le 16e rang. (Belga)