Vainqueur au PAOK, le Club de Bruges en demi-finale d'une Coupe d'Europe 32 ans après

Déjà vainqueur 1-0 à l'aller du PAOK, le Club Bruges s'est également imposé 0-2 avec un doublé de Ferran Jutglà (33e, 45e+3) jeudi en quarts de finale retour de la Conference League de football, la 3e division européenne. Trente-deux ans plus tard, les Blauw & Zwart disputeront une demi-finale européenne où ils affronteront la Fiorentina.

Déçu qu'à aucun moment du match aller le PAOK n'a eu le contrôle de la situation, Razvan Lucescu a effectué cinq changements côté grec. Il a surpris en titularisant Kiril Despontov et Brandon Thomas à la place d'Andrija Zivkovic et d'Ali Samata.

Alors que les 30.000 supporters de l'Aigle à deux têtes assuraient une folle ambiance, Skoras (1ère) et Jutgla (2e) ont piqué une défense grecque, qui évoluait trop haut. Bruges, qui se défendait bien et avait toujours cinq joueurs prêts à partir en contre, a ouvert la marque par Jutgla sur un centre de Kyriani Sabbe (33e, 0-1). Bruges a continué à assurer le spectacle et Domink Kotarski a sorti un superbe arrêt sur une frappe de Jutgla. Mais l'Espagnol a pris sa revanche lorsque le gardien grec n'a pas retenu un tir à ras de terre de Skoras (45e+3, 0-2).

Alors qu'il avait commencé très tôt à discuter avec ses adjoints, Lucescu a effectué plusieurs changements à la mi-temps. Mais les Brugeois, qui coupaient facilement toutes les passes dans leur zone, n'ont jamais été mis en difficulté. Ses supporters avaient beau poursuivre la fête commencée deux avant le coup d'envoi, le PAOK n'a pas relevé le niveau de sa prestation.