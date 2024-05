Vainqueur d'Aston Villa, l'Olympiakos prend une option sur la finale

Les Athéniens ont rapidement pris un break d'avance grâce à Ayoub El Kaabi (16e, 29e). Ils se sont toutefois faits rejoindre par Aston Villa, qui a marqué avant (Ollie Watkins, 45e+1) et après (Moussa Diaby, 52e) la pause. Sur pénalty, El Kaabi a remis l'Olympiakos devant (56e) et Santiago Hezze (67e) a marqué un quatrième but. Les Villans ont eu l'occasion de revenir à un but mais Douglas Luiz a manqué un pénalty (84e).

Youri Tielemans était blessé et ne figurait pas dans le groupe anglais.