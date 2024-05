Vainqueur d'Augsbourg, le Bayer Leverkusen termine invaincu, une première en Allemagne

En battant 2-1 Augsbourg lors de la 34e et dernière journée de Bundesliga samedi, le Bayer Leverkusen est devenu la première équipe allemande à finir invaincus une saison de championnat. Les joueurs de Xabi Alonso, assurés de finir champions depuis le 14 avril, terminent la saison avec 90 points.

Contre Augsbourg, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise Victor Boniface a rapidement ouvert le score (12e) et le Bayer a fait le break grâce à Robert Andrich (27e). Mert Komür a permis à Augsburg de revenir à un but d'écart (62e). Remplaçant au coup d'envoi, Arne Engels a remplacé Tim Breithaupt, blessé, avant la mi-temps (41e).

En 34 journées de Bundesliga, le Bayer Leverkusen a gagné 28 matchs et fait 6 nuls. Le champion d'Allemagne peut encore espérer terminer la saison invaincu toutes compétitions confondues mais doit pour cela gagner deux finales. Il affrontera mercredi soir l'Atalanta en finale de l'Europa League à Dublin et jouera samedi prochain son 53e et dernier match de la saison au stade olympique de Berlin, en finale de la Coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern, pensionnaire de 2e division.