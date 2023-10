Vainqueur de la Coupe d'Allemagne 2023, Leipzig éliminé en 16e de finale par Wolfsburg

Le Tchèque Vaclav Cerny a marqué l'unique but du match pour Wolfsburg (14e). Les Loups, à 11 contre 10 après l'expulsion de Yussuf Poulsen (deux cartons jaunes) auraient pu marquer un second but en toute fin de match (90e+6) mais la frappe de Jonas Wind a trouvé le poteau.

Koen Casteels était toujours blessé, mais Aster Vranckx et Sebastiaan Bornauw étaient titulaires pour Wolfsburg. Vranckx, averti (52e) a été remplacé (81e) par Maximilian Arnold. Pour Leipzig, Loïs Openda a disputé 86 minutes, remplacé par Fabio Carvalho.