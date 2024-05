Vainqueur de Rodez, Saint-Étienne devra battre Metz pour retrouver la Ligue 1

Irvin Cardona (64e) et Nathanael Mbuku (90e+6) ont marqué les deux buts stéphanois. Saint-Étienne a terminé troisième (65 points) à l'issue des 38 journées de Ligue 2, synonyme de barrages. Le club décuple champion de France affrontait vendredi le vainqueur du match entre le 4e, Rodez, et le Paris FC, 5e (victoire aux tirs au but de Rodez mardi).

Habituée des coupes d'Europe dans les années 2010, l'ASSE était descendue en Ligue 2 en 2022. En 2023, le club avait échoué à remonter en terminant 8e.