Van Bommel, entraineur de l'Antwerp, se prépare à un match retour très disputé à Athènes

L'Antwerp se prépare à affronter l'AEK Athènes en Grèce demain à 21h, dans le cadre du barrage retour de Ligue des Champions. L'équipe entrainée par Mark Van Bommel devra défendre un avantage d'un but dans l'AEK Arena. Le coach néerlandais s'attend à nouveau à un match avec beaucoup d'engagement.

L'Antwerp était sorti vainqueur, difficilement, 1-0 contre l'AEK au Bosuil la semaine dernière. Janssen avait marqué l'unique but (16e) de la rencontre pour le 'Great Old'. L'Antwerp avait dû disputer quasiment une mi-temps à 10, après la carte rouge de Bataille à la 50e minute. "A ce niveau, il faut sanctionner les erreurs de l'adversaire. Nous l'avons fait de belle manière et eux n'y sont pas parvenus", a déclaré Van Bommel mardi, lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match. "Je m'attends à peu de changement tactique par rapport à la semaine passée. Dans ce genre de match, les choses se jouent sur des détails."

A Athènes, le thermomètre a affiché des températures au-dessus des 30 degrés ces derniers jours. "Nous devons vite nous y adapter", a déclaré Van Bommel, qui sait que le mercure grimpera encore plus avec l'ardeur des supporters grecs. "Heureusement, nous nous entrainons déjà dans le stade pour nous y habituer."