Van Bommel fait confiance aux jeunes Coulibaly et Keita pour débuter contre l'AEK Athènes

Devant Jean Butez, Toby Alderweireld sera aligné dans l'axe aux côtés de la recrue estivale Soumaïla Coulibaly. Ils seront entourés par Ritchie De Laet, à droite, et Jelle Bataille, à gauche. Jurgen Ekkelenkamp, Arthur Vermeeren et Mandela Keita tenteront de remporter la bataille du milieu de terrain. Devant, Vincent Janssen sera épaulé par Michel-Ange Balikwisha et Jacob Ondrejka. Gyrano Kerk et George Ilenikhena vont débuter la rencontre sur le banc.

L'Antwerp, champion de Belgique sortant, n'est pas directement qualifié pour la phase de groupes et doit passer par un tour de barrage. Son adversaire, l'AEK Athènes, a éliminé le Dinamo Zagreb au tour précédent, lors d'une confrontation marquée par de violents affrontements entre supporters. Un supporter grec, âgé de 22 ans, avait été poignardé à mort lors d'une échauffourée avec des fans croates.