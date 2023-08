Van Bommel: "L'AEK est un adversaire difficile et expérimenté"

En préparation de la saison, l'Antwerp avait perdu 3-0 contre l'AEK lors d'un match amical de deux fois 60 minutes. "C'était une défaite incontestable, même si on sentait que les équipes n'étaient pas à leur plein potentiel", a déclaré van Bommel. "C'est une équipe plus âgée qui a déjà beaucoup d'expérience en Europe."

Face à l'AEK, l'Antwerp devra cependant se passer de Gaston Avila, qui s'apprête à rejoindre l'Ajax. "Son talent et ses qualités vont bien sûr nous manquer", a avoué Van Bommel. "Nous ne sommes pas encore un grand club qui n'a plus besoin de vendre. En plus pour la Belgique, ce sont des montants élevés. Mais c'est aussi un compliment pour l'ensemble du groupe et du club. C'est le signe que nous avons réalisé de bonnes performances la saison dernière. Cela ne me rend pas nerveux, nous trouverons une solution demain".