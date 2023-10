Van Bommel mesure le chemin qu'il reste à l'Antwerp: "des étapes importantes à franchir"

Mais après la pause, le château de cartes s'est à nouveau effondré. Une rare erreur d'Arthur Vermeeren a permis aux Portugais d'égaliser. "Notre joueur le plus important de ces derniers mois a commis une erreur. Il en tirera les leçons et cela ne lui arrivera plus", a déclaré Van Bommel aux journalistes. "Après cela, ils ont décidé du match en marquant des buts dignes de la Ligue des champions. Ils accélèrent et ralentissent au bon moment. (...) Nous n'en sommes pas encore là, mais il n'y a pas de honte à cela."

Avec 0 sur 9 et Barcelone qui n'est pas encore venu au Bosuil, les chances de l'Antwerp d'être encore engagé en Europe au printemps semblent très minces. "Le fait est que nous avons déjà joué nos deux matches les plus faciles à domicile, sur le papier, et que le résultat est de 0 point", explique Van Bommel. "En tant que club, nous voulions nous qualifier pour la Ligue des champions. Mais ce sont des étapes importantes à franchir. C'est le plus haut niveau qui existe et c'est là que nous devons aller. Mais c'est la première fois pour nous. Ce n'est pas une excuse, c'est la réalité."