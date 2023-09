Van Bommel près pour le baptême du feu au Barça: "Notre adversaire le plus difficile"

En comparaison, le Barça va disputer sa 28e campagne en Ligue des Champions, et sa 20e consécutive. Le club catalan a remporté la C1 (Coupe des Clubs champions et Ligue des Champions) à cinq reprises. "Ce sera donc notre adversaire le plus difficile", a déclaré l'entraîneur anversois Mark van Bommel, qui a remporté la Ligue des champions avec les Catalans en 2006, lors de la conférence de presse de lundi.

Depuis 2015, le FC Barcelone, en proie à des difficultés financières. Selon le coach néerlandais, il pourrait à nouveau remporter la Coupe aux grandes oreilles. "Ce Barcelone peut aussi gagner la Ligue des Champions. Il est à nouveau sur la bonne voie. La saison dernière, en Liga, ils ont distancé le Real Madrid et remporté le titre. Mais nous ne sommes pas intimidés. Nous n'avons pas besoin d'être effrayés. Nous devons jouer notre propre jeu, comme toujours", a déclaré van Bommel, qui ne pourra pas compter sur Jacob Ondrejka en Catalogne. L'ailier droit suédois s'est blessé à l'entraînement et n'a pas fait le déplacement en Espagne.