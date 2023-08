Van Bommel titularise Vines et Muja avec l'Antwerp face à l'AEK Athènes

Mark van Bommel a effectué deux changements dans son onze de départ pour le match retour des barrages de la Ligue des Champions de football à l'AEK Athènes qui débute à 21h00 dans la capitale grecque. L'entraîneur de l'Antwerp a choisi Sam Vines pour remplacer Jelle Bataille, suspendu et a préféré Arbnor Muja à Jacob Ondrejka.

Devant lui, Jean Butez aura une défense à quatre avec le capitaine Toby Alderweireld, Soumaila Coulibaly, Ritchie De Laet et Vines. Mandela Keita, Jurgen Ekkelenkamp et Arthur Vermeeren forment le milieu de terrain, comme la semaine dernière à domicile. Vincent Janssen sera soutenu en attaque par Muja et Michel-Ange Balikwisha.

Chez les Grecs, l'entraîneur argentin Matias Almeyda a titularisé l'Autrichien Cican Stankovic dans le but à la place de Georgios Athanasiadis, présent à l'aller. Lazaros Rota et Ezequiel Ponce débuteront la rencontre au lieu de Djibril Sidibé et de Levi Garcia, blessé.