Vanaken avant le duel avec la Fiorentina : "Les matchs les plus importants de ma carrière"

"Tout va très bien", a déclaré Vanaken, détendu. "Evidemment, tout est lié à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous enchaînons beaucoup de matchs, mais la fatigue se fait moins sentir en raison des bonnes performances. Nous avons également pu faire des rotations à plusieurs reprises. La plupart des joueurs ont pu se reposer une fois. Nous avons encore assez d'énergie pour les dernières semaines de la saison."

Fiorentina ou pas, Vanaken veut que les Brugeois se donnent à fond. "Nous n'avons joué que des matchs de haut niveau cette saison, contre des équipes de grande qualité. Mais nous ne devrions avoir peur de personne avec notre forme. En attaque, c'est bien, mais nous défendons bien également. Nous devons continuer ainsi pendant quatre semaines. Tout va très bien en ce moment, mais nous n'avons rien en mains non plus. Et on veut changer cela pour la fin du mois de mai."