Vanhaezebrouck constate un "état d'esprit plus positif" à Gand après la victoire

"Nous sommes revenus à un état d'esprit plus positif", a déclaré Hein Vanhaezebrouck, l'entraîneur de La Gantoise, jeudi soir, après la très large victoire contre Breidablik (5-0). Après trois journées, les Buffalos sont en tête du groupe B de la Conference League avec 7 points sur 9.

Gand n'a connu aucun vrai problème contre les Islandais, qui étaient déjà menés 4-0 à la mi-temps. "Nous voulions absolument prendre les trois points aujourd'hui", a déclaré Vanhaezebrouck. "Breidablik a perdu de justesse ses deux derniers matches en Conference League (0-1 contre le Zorya Lugansk et 3-2 au Maccabi Tel Aviv, ndlr). C'est une équipe jeune et pleine d'entrain. C'est d'ailleurs elle qui s'est procuré la première grosse occasion. Heureusement, Omri Gandelman a marqué de la tête sur le premier corner".

Un deuxième et un troisième but ont suivi dans les 20 premières minutes de la rencontre. "On savait que le match était plié. Mais tout aurait pu être différent. C'est dommage que nous ayons concédé un penalty, mais Davy Roef est toujours capable de sortir le grand jeu. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas marqué autant de buts. Cela fait du bien", a ajouté l'entraîneur gantois.