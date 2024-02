Vanhaezebrouck croit dans les chances gantoises contre Haïfa: "Mieux jouer qu'à l'aller"

En raison du conflit armé entre Israël et le Hamas palestinien, le club israélien avait dû délocaliser son match "at home" dans la capitale hongroise. Mercredi toujours en raison des incidents possibles, le bourgmestre de Gand Mathias De Clercq a interdit la présence de supporters et imposé un huis clos.

"Nous n'avons pas vu le meilleur Gand en Hongrie", a admis Vanhaezebrouck lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match à Gentbrugge. "Il faudra certainement faire mieux demain (mercredi). Le Maccabi a pratiquement joué avec une demi-équipe A la semaine dernière. Je pense que les Israéliens viendront ici demain avec toute l'équipe A et que leur niveau sera donc probablement un peu plus élevé. Pour nous, c'est simple : si nous voulons continuer, nous devons gagner, et s'il y a moyen en 90 minutes. C'est possible si nous sommes vraiment bons".