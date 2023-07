Vanhaezebrouck a opté pour son trio d'attaque Cuypers, Orban et Hong

La défense sera composée de Tsuyoshi Watanabe, transféré du FC Courtrai, Jordan Torunarigha et Nurio Fortuna tandis que Matisse Samoise (à droite) et Malick Fofana (à gauche) s'occuperont des flancs. Au milieu, on retrouve le capitaine Sven Kums et Julien De Sart. En attaque, 'HVH' a déployé son trio létal: Hugo Cuypers, le très convoité Gift Orban et Hong Hyun-seok.

Le nouveau venu Ismaël Kandouss est sur le banc, comme Vanhaezebrouck a indiqué mercredi qu'il n'était pas prêt pour 90 minutes. Pieter Gerkens, Tarik Tissoudali et Alessio Castro-Montes, entre autres, sont également réservistes.