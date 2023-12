Vanhaezebrouck veut la première place du groupe pour La Gantoise "pour plusieurs raisons"

Gand (13pts) se déplace en Serbie pour un duel face au Maccabi Tel Aviv (12pts), à 21h00 dans une enceinte à huis-clos. Les Israéliens, en raison de la guerre, jouent pour l'instant leurs matches à domicile à Backa Topola. Un match nul suffirait aux Buffalos pour assurer la première place du Groupe B. La Gantoise avait remporté le match aller à domicile 2-0.

En décrochant la première place du groupe, La Gantoise évitera le barrage des 15 et 22 février prochains et sera immédiatement qualifié pour les huitièmes de finale de la Conference League les 7 et 14 mars.