Vente du RSC Anderlecht: Roger Vanden Stock blanchi, Van Holsbeeck et Henrotay poursuivis

L'ex-CEO Jo Van Biesbroeck et le bras droit de Christophe Henrotay devront également répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, tout comme Foot Innovation Limited, une société britannique détenue par Christophe Henrotay, et la société de gestion de Herman Van Holsbeeck.

Une série d'autres prévenus, dont le célèbre cabinet d'avocats Clifford Chance (et deux de ses avocats), l'avocat Luc Deleu et le cabinet d'avocats Van Landuyt et Associés, ont également été blanchis. Il en va de même pour un deuxième collaborateur de l'agent de joueurs Henrotay, pour l'ancien directeur financier du RSC Anderlecht René Trullemans et pour le juriste du club de l'époque.