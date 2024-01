Vente d'une serviette avec la signature de Messi pour son premier contrat à Barcelone

La vente aurait lieu entre le 18 et le 27 mars, avec un prix de vente estimé entre 300.000 et 500.000 livres (352 000 et 586 000 euros). Le morceau de papier a été soigneusement conservé dans un coffre-fort par Horacio Gaggioli, l'agent du prodige argentin à l'époque.

La serviette porte non seulement la signature de Messi, mais aussi celle de Carles Rexach, directeur technique du Barça à l'époque, et celle de Josep Maria Minguella, le recruteur qui aurait découvert Messi. Lorsqu'il a apposé sa signature sur la serviette dans un club de tennis de Montjuïc, l'Argentin avait à peine 13 ans. Il quitte alors son club local, les Newell's Old Boys, pour le centre de formation des Blaugrana et passera 21 ans en Catalogne avant d'être transféré au Paris Saint-Germain. Depuis juillet 2023, la "Pulga" joue aux États-Unis, sous les couleurs de l'Inter Miami.