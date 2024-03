Vérone et Tchatchoua s'imposent 1-0 face à Sassuolo

Vérone s'est imposé 1-0 à Sassuolo dans un duel important pour le maintien dans le cadre de la 27e journée du championnat d'Italie. Grâce au premier but de Karol Swiderski (79e), l'Hellas se retrouve en 17e position (23 points) et Sassuolo, qui n'a plus gagné depuis deux mois, reste 19e (20 points).

Remplacé à la 90e, Jackson Tchatchoua s'est montré très actif avec Vérone surtout au cours d'une première période marquée par les arrêts des gardiens: le Véronais Lorenzo Montipo sur une frappe de Kristian Thorstvedt (14e) et Andrea Consigli coup sur coup sur des tentatives de Tomas Suslov et Juan David Cabal (32e). Malgré les nombreuses passes imprécises des deux équipes, Il y a eu plus de moments forts après la pause mais c'est sur une erreur de Henrique que Federico Bonazzoli a servi Swiderski

Aux Pays-Bas, l'Ajax s'est imposé 2-0 face à Utrecht avec des buts de Brian Brobbey (29e, 1-0) et Kenneth Taylor (77e, 2-0). Chez les visiteurs, Othman Boussaid a été remplacé à la 84e et Anthony Descotte était absent. Après 24 journées, les Lanciers occupent la 5e position avec 39 points et Utrecht est 8e (32 points).