Victime d'un malaise contre l'AZ, Bas Dost souffre d'une myocardite

"J'ai subi de nombreux examens ces derniers jours et ils ont révélé une inflammation du muscle cardiaque (myocardite)", a déclaré Dost, cité dans le communiqué. "Il peut y avoir plusieurs causes et les conséquences peuvent être énormes mais j'ai eu de la chance d'être réanimé sur le terrain. Je ne pourrai jamais assez insister sur le fait que je suis reconnaissant envers les médecins de l'AZ et de NEC."

Dans les prochains jours, l'ancien international néerlandais devra rester à l'hôpital pour subir d'autres examens. "Je pourrai ensuite rentrer à la maison pour me remettre totalement. Seulement après cela, j'en saurai plus pour mon avenir et je pourrai vous en informer. Pour le moment, je vais prendre mes distances avec le football et passer du temps en famille. J'espère que tout le monde va respecter cela."