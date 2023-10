Victime d'une commotion cérébrale, Paul Nardi est écarté du groupe

Le gardien de but de La Gantoise, Paul Nardi, va être écarté pendant un certain temps. Le Français a été victime d'une grave commotion cérébrale lors du match de championnat contre le Cercle de Bruges dimanche dernier. Après avoir reçu un coup de genou de Kevin Denkey à l'arrière de la tête, il est resté au sol un moment et a dû être transporté sur civière.