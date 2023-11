Victoire d'Arsenal avec un but de Trossard, Copenhague se paie United après un match fou

Après une large domination dans la première demi-heure, c'est Leandro Trossard qui a ouvert la marque pour les 'Gunners' sur une offrande de Bukayo Saka, après une ouverture lumineuse de Jorginho (29e). Saka passait du rôle de passeur à buteur en seconde période en convertissant une belle ouverture de Martinelli (64e).

Dans l'autre rencontre du groupe B, le PSV Eindhoven s'est imposé face à Lens 1-0. Les Néerlandais ont inscrit l'unique but de la rencontre via Luuk de Jong qui reprenait parfaitement un centre de Johan Bakayoko (12e). Le score n'a ensuite plus changé.