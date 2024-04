Victoire de Lukaku et de la Roma à Milan, Liverpool corrigé à Anfield par l'Atalanta

L'Atalanta a créé la surprise à Anfield en s'imposant 0-3 contre Liverpool grâce à, notamment, un doublé de Gianluca Scamacca. Il a d'abord ouvert le score en profitant d'une erreur de Kelleher (0-1, 38e), avant de profiter d'un excellent centre de Charles de Ketelaere (0-2, 60e), qui était titulaire et a cédé sa place à Miranchuk (89e). Mario Pasalic a parachevé le travail en inscrivant un ultime but en fin de match (83e).

Les Romains ont pu compter sur une réalisation de Mancini sur un corner donné par Paulo Dybala pour ouvrir le score peu après le quart d'heure (17e) et aborder la manche retour avec sérénité. Lukaku est sorti dans les arrêts de jeu (90+2e).

Dans les autres rencontres d'Europa League, le Bayer Leverkusen, promis à son premier titre de champion d'Allemagne, a pris une option sur la qualification en s'imposant 2-0 à domicile face à West Ham grâce à des buts tardifs de Jonas Hoffman (83e) et Victor Boniface (90+1e).

Benfica l'a, de son côté, emporté 2-1 à domicile face à Marseille. Les Portugais ont ouvert le score en première période grâce à Rafa Silva (16e) avant de doubler la mise via Angel Di Maria (52e). Les Marseillais ont réduit l'écart grâce à Aubameyang (67e).

En Conference League, Aston Villa et Youri Tielemans, qui a joué 82 minutes, se sont imposés à domicile face à Lille 2-1 lors de la manche aller des quarts de finale. Ollie Watkins a inscrit l'ouverture du score pour les 'Villans' (13e) avant que McGinn ne vienne ajouter un deuxième but (56e). Lille a réduit la marque en fin de rencontre via Diakité (84e).