Victoire de Saint-Trond en amical face au Patro Eisden, Louvain vainqueur face à Heist

Les Trudonnaires ont ouvert le score via Bertaccini (7e) avant de voir le Patro Eisden inverser la rencontre avec des buts de Elisha Sam (17e), Kiki (49e) et Bafodé Dansoko (59e).

Dans le même temps, l'OH Louvain s'est imposé 0-8 face à Heist, club de Nationale 1 lors de leur deuxième match amical de préparation. À la mi-temps, le marquoir indiquait 0-2 après des buts de Siebe Schrijvers (18e) et Kento Misao (35e). En deuxième mi-temps, les visiteurs ont creusé l'écart via Suphanat Mueanta (52e et 69e), Hamza Mendyl (72e), Youssef Maziz (82e et 86e) et Pierre-Yves Ngawa (88e) pour finalement atteindre le score sans appel de 0-8.

Plus tôt dans la journée, le Beerschot s'est incliné 3-0 face au AEK Athènes dans un match qui avait été disputé en deux périodes de 60 minutes. En première mi-temps, les joueurs titulaires de des deux équipes ont joué. En deuxième période, ce sont les joueurs réservistes des 'Rats' qui ont affronté l'équipe B des Grecs.

Le Beerschot et Louvain s'affronteront lors de la première journée de Jupiler Pro League le 27 juillet prochain (18h15).