Victoire des Red Flames en amical contre les Pays-Bas, 3-2

(Belga) L'équipe belge féminine de football s'est imposée jeudi soir en amical contre les Pays-Bas, à Louvain. Les Red Flames, classées 26es au ranking Fifa, sont revenues deux fois au score face aux Néerlandaises, douzièmes à la Fifa, pour finalement gagner la partie 3-2.

Le premier but est tombé en faveur des Néerlandaises après une grosse vingtaine de minutes, à la suite d'un corner qui a mené à un malheureux but contre son camp de Janice Cayman, joueuse de Western New York Flash en NWSL, au duel avec Van den Berg. Peu avant la pause, Davina Philtjens a cependant remis les deux équipes à égalité, de la tête, sur un assist parfait de Tessa Wullaert. A la 48e minute, Tessel Middag a redonné l'avantage aux visiteuses sur un ballon qui semblait facile pour Justien Odeurs mais qui lui a glissé des gants (1-2). Mais à 20 minutes de la fin du temps règlementaire, les Belges sont chanceusement revenues une nouvelle fois au score, via un ballon de Janice Cayman qui ne semblait pas avoir entièrement passé la ligne. Aline Zeler a ensuite in extremis permis aux Red Flames d'arracher une victoire, en transformant un penalty à la 90e minute. La faute avait été commise sur Tessa Wullaert dans le grand rectangle. Ce match amical contre l'équipe Oranje marquait le coup d'envoi de la campagne de préparation des Red Flames en vue de l'Euro qui se disputera l'été prochain aux Pays-Bas. C'est le premier tournoi d'importance pour lequel les Belges parviennent à se qualifier. Elles y seront justement opposées aux Néerlandaises dans la poule A, qui comprend aussi la Norvège et le Danemark. Le Danemark est d'ailleurs le prochain adversaire en amical des joueuses d'Ives Serneels. Cette rencontre aura lieu le 28 au Stade Leburton, à Tubize. Les matches contre les Pays-Bas et le Danemark étaient prévus de longue date, avant même le tirage au sort des groupes de l'Euro qui a placé ces deux équipes avec la Belgique. (Belga)