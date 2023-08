Victoire des RSCA Futures face à Dender, Lommel gagne en fin de match face au Club NXT

Les RSCA Futures se sont imposés vendredi soir à Dender sur le score de 2 buts à 3 pour le compte de la 2e journée de Challenger Pro League de football. Des buts d'Angulo (41e), Lapage (72e) et Mendel-Idowu (77e) ont permis aux 'Futures' de l'emporter. Ruyssen (45+1e) et Lennard Hens dans les arrêts de jeu (90e+4) ont marqué pour Dender.

Ce sont finalement les jeunes anderlechtois qui ont ouvert la marque via Angulo (41e) après une erreur de la défense de Dender sur un coup-franc.

L'équipe entrainée par Timmy Simons s'est procurée deux belles opportunités en début de match avec Ferraro (2e) et Nsimba (6e).

Dender réagissait juste avant la mi-temps, aussi sur coup-franc, par l'intermédiaire de Ruyssen (45+1e) pour rétablir l'égalité.

En seconde période, les Futures enfonçaient le clou via Lapage, qui d'un magnifique enchainement portait le score à 1-2 (72e). Les 'Mauves' triplèrent la mise quelques minutes plus tard via la recrue Mendel-Idowu (77e), qui finissait un contre rondement mené.

Le but de Lennard Hens dans les arrêts de jeu ne changeait rien à la première victoire des Anderlechtois qui rejoignent leurs adversaires du jour au classement, avec 3 points.