Victoire du Reims de Will Still à Monaco avec Teddy Teuma buteur

Teddy Teuma, ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise, a ouvert le score d'une belle frappe à l'entrée du rectangle pour l'équipe entrainée par Will Still (35e). Les Rémois ont été réalistes pour mener à la mi-temps, malgré la domination monégasque.

Avec cette victoire, les Rémois (29 points) grimpent à la 5e place, dépassent l'OM et ses 28 points, et reviennent à quatre points de Monaco, 3e. L'équipe de Will Still se rapproche de la quatrième place, synonyme de troisième tour de qualifications de Ligue des Champions, occupée par Brest et ses 31 points.

En Espagne, Siebe Van der Heyden, lui aussi ancien de l'Union Saint-Gilloise, est monté au jeu à la 80e minute lors du partage 1-1 de son équipe, Majorque, face au Celta Vigo.