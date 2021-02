Victoire et huitième clean sheet d'affilée pour Casteels, Mangala gagne face à Raman

(Belga) Koen Casteels et Wolfsbourg l'ont emporté 1-0 samedi face au Hertha Berlin de Dodi Lukebakio lors de la 23e journée de Bundesliga. Casteels a gardé ses filets inviolés pour le 8e match d'affilée toutes compétitions confondues.

Un but contre son camp de Lukas Klunter (38e) et un but de Maxence Lacroix (90e) ont permis à Wolfsbourg de l'emporter face au Hertha Berlin dans une rencontre marquée par la nouvelle clean sheet de Koen Casteels, capitaine des Loups qui n'a plus encaissé le moindre but depuis la réception de Leipzig le 16 janvier dernier soit 8 matches dont 7 de Bundesliga sans encaisser. Dodi Lukebakio est entré au jeu à la 74e minute alors que Dedryck Boyata est, lui, toujours blessé à la cheville. Grâce à ces trois nouveaux points, Wolfsbourg conforte sa 3e place de Bundesliga avec 45 points soit 2 de moins que Leipzig qui accueille Mönchengladbach à 18h30. Le Hertha est toujours 15e et premier non-relégable avec 18 points. C'est toujours le Bayern Munich qui règne sur la Bundesliga avec 52 points. Les Bavarois l'ont emporté 5-1 face à Cologne où Sebastiaan Bornauw est toujours blessé. 5-1 c'est aussi le score de la rencontre entre Stuttgart et Schalke 0-4. Wataru Endo (10e et 26e), Sasa Kalajdzic (34e), Phillipp Klement (88e) et Daniel Didavi (90e+2) ont inscrit les buts de Stuttgart contre un but de Sead Kolasinac pour Schalke (40e). Orel Mangala a joué toute la rencontre alors que Benito Raman est entré à la 73e minute. Au classement, Stuttgart est 9e de Bundesliga avec 32 points alors que Schalke est toujours lanterne rouge avec seulement 9 unités. Le Borussia Dortmund l'a emporté sans grande difficulté face à l'Arminia Bielefeld (3-0) grâce à des buts de Mahmoud Dahoud (48e), Jadon Sancho sur penalty (58e) et Reinier (81e). Thorgan Hazard est entré à la 69e minute, Thomas Meunier à la 80e alors qu'Axel Witsel est toujours blessé. Dortmund se classe 5e de Bundesliga avec 39 points alors que Bielefeld, où Nathan De Medina est resté sur le banc, est actuellement 16e et barragiste avec 18 points. En Italie, Parme a à nouveau gâché un avantage de deux buts, cette fois-ci face à la Spezia (2-2). Les coéquipiers de Maxime Busi, entré à la 56e, menaient pourtant 0-2 grâce à des buts de Yann Karamoh (17e) et Hernani (25e) mais Emmanuel Gyasi s'offraient un doublé en deuxième période (52e et 72e) pour doucher les espoirs des Parmesans qui n'ont pas gagné en Serie A depuis le 30 novembre face à la Genoa (1-2). La semaine passée, Parme avait aussi mené 2-0 avant d'être rattrapé au score face à l'Udinese (2-2). Daan Dierckx est resté sur le banc. Au classement, Parme est toujours 19e de Serie A avec 15 points alors que la Spezia est 16e avec 25 unités. (Belga)