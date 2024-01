Victoire facile pour Thomas Meunier et Dortmund, Wolfsburg se fait peur mais partage

Donyell Malen a mis Dortmund aux commandes dans le premier quart d'heure (12e, 0-1) avant de prendre définitivement le large en seconde période. D'abord grâce à un penalty de Niclas Fullkrug (58e, 0-2) puis avec un deuxième but synonyme de doublé pour Malen dans la foulée (61e, 0-3). Youssoufa Moukoko a planté un quatrième et ultime but dans le temps additionnel (90e+2, 0-4).

Dans le même temps, Wolfsburg a décroché un partage inespéré sur le terrain d'Heidenheim (1-1). Les Loups ont d'abord pris l'avantage au marquoir grâce à Vaclav Cerny (7e, 0-1) mais leurs adversaires ont eu de multiples occasions de faire basculer la rencontre.