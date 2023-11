Victoire pour Aston Villa, défaite pour Fenerbahçe en Conference League

Aston Villa, où Leander Dendoncker est resté sur le banc, était mené après le but d'ouverture d'Evangelos Pavlidis (52e). Diego Carlos (61e) et Ollie Watkins (81e) ont renversé la situation pour les 'Villans', qui partagent la première place du groupe avec le Legia Varsovie (9 points), qui a battu 2-0 Zrnjski Mostar. L'AZ et Zrnjski Mostar comptent 3 points.

Fenerbahçe, avec Michy Batshuayi en pointe, s'est incliné 2-0 à Ludogorets dans le groupe H. Jakub Piotrowski (ex-Racing Genk) et Rwan Seco (90e+2) ont marqué les buts des Bulgares.