Victoire pour la Real Sociedad contre Benfica, Naples trébuche face à l'Union Berlin

Dans l'autre match du début de soirée qui comptait pour le groupe C, Naples s'est fait surprendre face à l'Union Berlin en concédant le match nul 1-1 à domicile. Les 'Azzurri' n'ont pas su prendre la mesure de l'équipe allemande, qui restait sur 12 défaites de rang, toutes compétitions confondues.

Matteo Politano a ouvert la marque pour les Napolitains (39e), après que l'équipe se soit vue refuser un but de Frank Anguissa par l'assistance vidéo quelques minutes plus tôt. David Datro Fofana a égalisé pour les Berlinois en début de seconde période après une contre-attaque (52e).

Avec ce résultat, Naples totalise 7 points et conserve sa deuxième place tandis que l'Union Berlin engrange son premier point et reste dernier du groupe. L'autre rencontre du Groupe C opposera le Real Madrid et Braga à 21h au Santiago Bernabeu.