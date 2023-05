Victoire pour le PSV et Bakayoko, le Reims de Will Still surprend Lille

Les deux équipes étaient dos à dos au moment de rejoindre les vestiaires et c'est le PSV qui a trouvé le chemin des filets à un quart d'heure du terme sur un but d'El-Ghazi (74e). Ce dernier avait remplacé Johan Bakayoko sorti à la mi-temps par son entraîneur.

En France, le Reims de Will Still a battu Lille (1-0) à l'occasion de la 34e journée de Ligue 1. Trois points qui permettent aux Rémois (50 points) de monter provisoirement à la neuvième place et qui ne fait pas les affaires de Lille (59 points) qui reste cinquième et accuse deux points de retard sur Monaco, qui doit encore jouer.

Reims a pris les commandes de la rencontre grâce à Munetsi après vingt minutes de jeu (21e) mais a loupé l'occasion de doubler son avance suite à un but d'Ito refusé pour un hors-jeu signalé par le VAR (39e).

Thibault De Smet et Thomas Foket étaient tous les deux titulaires. Le premier a cédé sa place à Maxime Busi dans les dernières minutes de la rencontre.