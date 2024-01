Victoires d'Arsenal et de Luton Town, partage entre Fulham et Everton

Arsenal s'est imposé 1-2 à Nottingham Forest mardi soir lors de la 22e journée de Premier League. Les buts des Gunners ont été inscrits par Gabriel Jesus (65e) et Bukayo Saka (72e) tandis que Nottigham a réduit l'écart via Awoniyi (89e).

Orel Mangala était titulaire pour Forest et a été remplacé à la 71e, tandis que Leandro Trossard est monté au jeu pour Arsenal à la 78e à la place de Gabriel Martinelli.

La surprise de la soirée est venue de Luton, qui s'est largement imposé face à Brighton 4-0. Deux Belges, Thomas Kaminski et Albert Sambi Lokonga, étaient titularisés. Le premier a joué toute la rencontre dans les buts tandis que le dernier, sorti à la 68e, a délivré une passe décisive sur le deuxième but inscrit de Luton inscrit par Ogbene (3e). Les trois autres buts de Luton ont été inscrits par le même homme, Elijah Adebayo (1e, 42e et 56e).

Au classement, Arsenal revient provisoirement à deux points de Liverpool, leader avec 48 points. Luton, 19 points, effectue la bonne opération en sortant de la zone de relégation en dépassant Everton, 18 points, et en revenant à 1 point de Nottingham, 16e avec 20 unités. Fulham est 12e avec 25 points.

Leicester, avec Praet et Faes, s'est imposé 3-1 face à Swansea lors de la 29e journée de Championship et conforte sa place de leader avec 69 unités. Les buts ont été inscrits par Dewsbury-Hall (3e), Mavididi (69e) et Akgun (72e) pour Leicester, par Joe Allen (90+5e) pour Swansea.