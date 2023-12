Victoires de l'Ajax et du PSG dans le groupe C

L'unique but de la rencontre a été inscrit en fin de mi-temps par Romee Leuchter (44e). Les joueuses entrainées par Suzanne Bakker engrangent leur deuxième victoire sur cette campagne de Ligue des Champions après leur succès face au PSG 2-0 le 15 novembre dernier.

Dans l'autre rencontre du groupe C le PSG s'est imposé 1-3 sur la pelouse de l'AS Rome. Les Parisiennes ont ouvert le score en première mi-temps via Tabita Chawinga (26e) avant d'enfoncer le clou en deuxième période grâce à Marie-Antoinette Katoto (67e) et Korbin Albert (78e). La réduction de l'écart de Giugliano en fin de rencontre pour les Romaines n'a rien changé à l'issue du match (88e).