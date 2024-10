Victoires pour Put , Brys , Broos et Saintfiet

Dans le groupe K, Paul Put et l'Ouganda étaient opposés au Soudan du Sud. L'Ouganda s'est imposé 1-0, grâce à un but de Bevis Mugabi (47e). L'Afrique du Sud, entraînée par Hugo Broos, menait 2-0 face à la République du Congo, grâce à un doublé de Teboho Mokoena (12e, 27e) avant que le match ne soit interrompu à cause d'un envahissement de terrain. Après la reprise, les Sud-Africains ont encore inscrit trois nouveaux buts via Bathusi Aubaas (37e), Lyle Foster (52e) et Iqraam Rayners (78e). L'Afrique du Sud et l'Ouganda occupent conjointement la première place de leur groupe avec 7 points.

Tom Saintfiet et le Mali affrontaient la Guinée-Bissau dans le groupe I. Les Aigles l'ont emporté 1-0 grâce à un but d'El Bilal Touré (62e) au terme d'une rencontre largement dominée. Le Mali occupe la tête de son groupe avec 7 points.