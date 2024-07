Vincent Kompany dirige son premier entrainement officiel pour le Bayern Munich

Dans le centre d'entrainement de la Säbener Straße, à Munich, treize joueurs étaient présents sous les ordres du Bruxellois de 38 ans. Après un échauffement, il s'est brièvement adressé au groupe, puis l'entrainement a repris.

Les internationaux allemands Serge Gnabry et Leon Goretzka, non repris à l'Euro, étaient présents. Cinq jeunes joueurs et deux gardiens ont également participé, ainsi que la nouvelle recrue Hiroki Ito. Les joueurs qui ont participé à l'Euro comme Harry Kane, Manuel Neuer et Thomas Muller rejoindront l'équipe plus tard.