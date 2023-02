Vincent Kompany nommé Manager du mois pour la troisième fois consécutive en Championship

Vendredi, Vincent Kompany a été désigné pour la troisième fois consécutive en tant que Manager du mois du Championship, la deuxième division anglaise. L'entraîneur de Burnley a été couronné après un mois de janvier au cours duquel les Clarets ont empoché 9 points sur 9 en championnat et se sont qualifiés en FA Cup en éliminant Bournemouth, club de première division, puis Ipswich Town.

"Je suis très heureux de remporter à nouveau ce titre, et ce contre d'autre bons entraîneurs dans cette compétition", a commenté Kompany sur le site du club. "Merci à tous les joueurs et au staff, qui ont tous joué un rôle. C'était un superbe début d'année pour nous. Nous espérons continuer ainsi et travailler dur."

Les autres nommés pour les prix étaient Michael Carrick (Middlesbrough), Rob Edwards (Luton Town) et Paul Heckingbottom (Sheffield United). Le Joueur du mois est également revenu à Burnley: le défenseur néerlandais Ian Maatsen l'a remporté pour la première fois.

Après 29 journées, Burnley est en tête du Championship avec 65 points, 7 de plus que son plus proche poursuivant, Sheffield United. Les deux premiers du classement à l'issue de la saison seront directement promus en Premier League. Kompany est ses hommes sont en très bonne position, puisque Middlesbrough, en 3e position, accumule déjà 17 points de retard sur les leaders.