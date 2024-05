Vincent Kompany signe au Bayern Munich: "Un honneur de pouvoir travailler pour ce club"

Vincent Kompany a quitté Burnley pour le Bayern Munich en signant un contrat jusqu'en 2027. Les deux clubs en ont fait l'annonce mercredi via des communiqués officiels.

"J'ai hâte de relever ce défi", a réagi Kompany sur le site officiel du Bayern Munich. "C'est un honneur de pouvoir travailler pour ce club. Le FC Bayern est une institution dans le monde du football international. En tant que coach, vous devez rester fidèles à votre personnalité: j'adore avoir le ballon et être créatif. Mais nous devons également être agressifs et courageux sur le terrain. J'ai hâte de m'attaquer à l'essentiel: travailler avec les joueurs et construire une équipe. Une fois que les bases seront bonnes, le succès suivra."

Max Eberl, membre du conseil d'administration du Bayern Munich comme chargé au sport, s'est également montré très satisfait. "Nous sommes très heureux d'avoir réussi à attirer Vincent Kompany au FC Bayern", a-t-il confié. "Nous étions directement sur la même longueur d'onde lors de nos discussions. Il nous a clairement montré à quel point le poste au FC Bayern lui plaisait et qu'il était prêt à l'assumer. Vincent Kompany a faim et apporte tout ce qu'il faut. Joueur, il était déjà une figure du football international de haut niveau et il montre également la voie en tant qu'entraineur. Nous aimerions qu'il y ait de la continuité au poste d'entraineur. Avec lui, nous voulons accomplir beaucoup au FC Bayern."